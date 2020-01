LOTTO kumulacja. Do wygrania 30 milionów złotych! Jak grać? (30.01.2020 r.)

Kolejny milioner Lotto na Dolnym Śląsku. Zobacz, gdzie padła wygrana

Jak już wiemy we wczorajszym losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Oznacza to, że w sobotę do wygrania będą nawet 23 000 000 zł. Odnotowaliśmy jednak „szóstkę” w Lotto Plus wartą równy 1 000 000 zł. Oto wylosowane 23 stycznia szczęśliwe liczby w Lotto Plus: 24, 28, 34, 36, 45...