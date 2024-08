Lotny Festiwal Piwa i Silent Disco we Wrocławiu – Piwne Smaki i Nocna Zabawa z 3 DJ-ami! Przeżyj wyjątkowy wieczór w Hali Stulecia! Tomasz Pawlak

Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną piwnych doznań i muzycznych wrażeń! Już 31 sierpnia Hala Stulecia we Wrocławiu gości Lotny Festiwal Piwa i pierwsze "Lotne Silent Disco". To wyjątkowe wydarzenie połączy degustację rzemieślniczych piw z energetyczną zabawą przy muzyce na żywo, dostosowanej do Twojego gustu. Nie przegap okazji, by zanurzyć się w świecie piwnych smaków i tańca pod gwiazdami!