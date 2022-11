Lotniska w Wielkiej Brytanii mogą zostać sparaliżowane. Związek zawodowy zapowiedział strajki w okresie świąt i sylwestra 2022/23

Chaos na brytyjskich lotniskach w okresie Bożego Narodzenia i sylwestra 2022/23

Wielka Brytania przygotowuje się do pierwszych od trzech lat świąt Bożego Narodzenia i obchodów Nowego Roku bez obostrzeń COVID-19. Na lotniskach spodziewane jest rekordowe natężenie ruchu.

Niestety, wiele wskazuje na to, że te święta wcale nie będą łatwiejsze dla podróżnych od tych z okresu pandemii. Związek zawodowy pracowników służby cywilnej (Public and Commercial Services Union, PCS) zapowiedział ustami swego prezesa, Marka Serwotki, ogólnokrajowy strajk od połowy grudnia 2022 do połowy stycznia 2023. Oznacza to, że lotniska w Wielkiej Brytanii mogą zostać sparaliżowane w okresie największego ruchu przed Bożym Narodzeniem i sylwestrem.

O co chodzi związkowcom? Domagają się m.in. podwyżki płac i emerytur i gwarancji zatrudnienia. Są zdeterminowani. Mark Serwotka nie kryje, że związek PCS chce uderzyć w brytyjski rząd możliwie boleśnie i specjalnie nie publikuje na razie harmonogramu strajków, by dać władzom jak najmniej czasu na reakcję i wprowadzenie awaryjnych rozwiązań.