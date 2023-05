Lotniska w Europie, których należy unikać, planując kilkudniowy wypad za granicę. Tam zmarnujecie dużo czasu na dojazd do miasta

Europejskie lotniska oddalone od miast. Planujesz city break? Lepiej ich unikaj

– Takie ułatwienie czeka na was m.in.: we Włoszech, we Francji, w Portugalii – informowaliśmy.

Jakiś czas temu pisaliśmy o lotniskach w Europie zlokalizowanych blisko turystycznych miast . Loty do tego typu miejsc pozwalają zaoszczędzić pieniądze i czas, bowiem porty mieszczą się zazwyczaj w odległości do ok. 20 kilometrów od miejsca docelowego.

Czym jest city break? Ciekawe kierunki na krótką podróż

City break to krótkie – zazwyczaj weekendowe – wycieczki do najpopularniejszych miast. Ich celem jest zazwyczaj zobaczenie wielu miejsc w bardzo krótkim czasie, dlatego tak ważne jest to, by nie marnować go na długie dojazdy. Większość z nas decyduje się na tę formę podróżowania ze względu na łatwość organizacji, bowiem w dobie internetu możemy pozwolić sobie na szybki zakup tanich biletów, zarezerwowanie noclegu, a nawet wejściówek do najważniejszych atrakcji. Opcji jest wiele, a środek transportu nie ma tu znaczenia – w końcu do zagranicznych lokalizacji, oprócz samolotu, dotrzemy także autem czy koleją.