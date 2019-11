Aleja Bielany świętuje urodziny! Z tej okazji centrum przygotowało dla klientów loterię, w której główną nagrodą jest samochód osobowy – Nowa Hybrydowa Toyota Corolla. Nagrody dodatkowe to bony na zakupy w IKEA Wrocław o wartości 1 500 zł. Finałowe losowanie odbędzie się 30 listopada o godz. 16.00.

Zasady są proste! Aby wziąć udział w loterii wystarczy między 4. a 30. listopada zrobić zakupy w punkach usługowych, handlowych lub rozrywkowych mieszczących się na terenie Alei Bielany lub w IKEA Wrocław. Minimalna kwota zakupów to 50 zł. Z paragonem należy udać się do jednego z dwóch punktów obsługi loterii. W zamian klient otrzyma kupon – zdrapkę, dzięki której zawalczy o nagrodę główną, ale jednocześnie o jedną z nagród natychmiastowych, którymi są karty podarunkowe do Alei Bielany lub bony do TK Maxx.Jeden z dwóch bonów IKEA o wartości 1.500,00 złSamochód osobowy Nowa Hybrydowa Toyota CorollaJaki jest przepis na wygraną w loterii urodzinowej Alei Bielany? Z matematycznego punktu widzenia prawdopodobieństwo wzrasta proporcjonalnie do liczby wrzucanych losów. Warto zatem większe zakupy zaplanować na listopad tym bardziej, że pod koniec miesiąca wypada Black Friday – dzień, w którym sklepy oferują wyjątkowe rabaty. Jednak zważywszy na fakt, że o wygranej zadecyduje los, z pewnością uczestnikom przyda się po prostu szczęście.Szczegóły i regulamin na www.alejabielany.pl