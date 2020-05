LOT wznawia połączenia z Wrocławia. Sporo się zmieni [NOWE ZASADY W SAMOLOCIE I NA LOTNISKU]

"Realizację kolejnych etapów przywracania połączeń rozkładowych Polskie Linie Lotnicze LOT będą komunikowały na bieżąco. Są one uzależnione od rekomendacji polskich i europejskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne, a także ograniczeń nakładanych przez państwa docelowe" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Główne zmiany w samolotach

- Filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate-Air), w które wyposażono samoloty LOTu usuwają 99,9 proc. bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Dodatkowo pokład, schowki ponad siedzeniami oraz luki bagażowe są regularnie dezynfekowane za pomocą specjalnych środków biobójczych.

- Załogi pokładowe obsługujące pasażerów podczas lotu zostaną wyposażone w maseczki i rękawiczki.

- Wszyscy pasażerowie udający się w podróż samolotami LOT-u będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu.

- W ramach serwisu pokładowego będzie miała zastosowanie zasada „no contact", ograniczająca bezpośrednie interakcje pasażerów z załogą. Napoje i przekąski serwowane będą w indywidualnych opakowaniach.

- W celu zminimalizowania kontaktu oraz usprawnienia wejścia do samolotu, pasażerowie otrzymają możliwość przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego w wymiarach 55 cm/40 cm/23 cm i zwiększonej wadze do 10 kg (plecak, torebkę, laptop lub reklamówkę z zakupami).