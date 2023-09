Lot na Malediwy za około 600 zł? W ten sposób znajdziesz najtańsze bilety lotnicze do rajskiego zakątka Azji Południowej

Malediwy: położenie i mapa

Bezpośrednie loty na Malediwy z Polski

Ile trwa lot na Malediwy?

Tanie loty na Malediwy – jak je znaleźć?

Podróż samolotem dla jednych stanowi świetną rozrywkę, dla innych - nie lada wyzwanie. To jednak najszybszy z dostępnych środków transportu, szczególnie jeśli chcemy dostać się do miejsca po drugiej…

Przykładowy lot z Warszawy (którego cena to 965 zł) odbywa się z przesiadkami w Budapeszcie, Ad-Dammam w Arabii Saudyjskiej i Bombaju w Indiach. Do celu pasażerowie dotrą po ok. 22 godzinach.

Loty z Wiednia i Budapesztu na Malediwy za ok. 600 zł

Wizz Air, popularna tania linia, obsługuje połączenia między Europą a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Są one realizowane m.in. z Wiednia i Budapesztu, skąd do np. Ad-Dammam można polecieć nawet za ok. 120 zł (ceny są bardzo zmienne i wahają się od 179 euro do nawet 24 euro w jedną stronę). Jeśli uda wam się „upolować” promocję, pozostaje tylko zakup biletu z Ad-Dammam do stolicy Malediwów – Male. Ich ceny są dość niskie i wynoszą nawet ok. 373 zł.

Za rejs z Arabii Saudyjskiej do Male można zapłacić nawet 373 zł. Skyscanner.pl (screenshot)

Przykład idealnego połączenia jesienią 2023 roku to m.in. loty realizowane w dniach 4-5 października z Budapesztu przez Abu Zabi do Male.

Ceny lotów z Abu Zabi do Male są bardzo niskie – wystarczy wyszukać tanie połączenie z Europy do stolicy ZEA. Skyscanner.pl (screenshot)

Cena biletu 4 października ze stolicy Węgier do stolicy ZEA to 25430 forintów (uwaga, ceny mogą się zmieniać, warto szukać promocji indywidualnie), czyli ok. 308 zł (przylot ok. 21:40), natomiast kurs bezpośredni z Abu Zabi do Male (wylot 5 października o 14:05) kosztuje 312 zł, co oznacza, że jedna osoba zapłaci za bilety w jedną stronę łącznie tylko 620 zł.