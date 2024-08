Lord of Lasers: Międzynarodowe widowisko laserowe na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Niesamowite show już we wrześniu!

Wrocław stanie się we wrześniu sceną niezwykłego wydarzenia, jakiego jeszcze nie było w Polsce. Na stadionie Tarczyński Arena odbędzie się spektakularne widowisko laserowe "Lord of Lasers", które zgromadzi najlepszych artystów z całego świata. To wyjątkowe show, łączące światło, dźwięk i nowoczesne technologie, zapowiada się jako niezapomniana atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Lord of Lasers: Wielkie widowisko laserowe na Tarczyński Arena we Wrocławiu już we wrześniu!

Wielkie międzynarodowe wydarzenie zbliża się do Wrocławia! Już we wrześniu na stadionie Tarczyński Arena odbędzie się spektakularne laserowe show "Lord of Lasers", które zgromadzi artystów z całego świata, w tym z Japonii, Chin, Kanady i Niemiec. To wydarzenie skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych, zapowiada się jako jedno z najbardziej wyjątkowych widowisk w Polsce.

Wrocław gospodarzem międzynarodowej konferencji laserowej

W dniach 23-27 września, przed głównym pokazem, we Wrocławiu odbędzie się kilkudniowa konferencja, na której czołowi twórcy laserowych pokazów będą dyskutować o najnowszych technologiach łączenia światła i muzyki.

Główne wydarzenie: 28 września na Tarczyński Arena

Kulminacją całego wydarzenia będzie laserowe show na Tarczyński Arena, które odbędzie się 28 września o godzinie 19:30. Organizatorzy zalecają przybycie wcześniej, aby uniknąć kolejek i cieszyć się atmosferą. Stadion otworzy swoje bramy już o 18:00, a na jego terenie dostępne będą liczne punkty gastronomiczne oraz strefy chilloutu.

Niezwykłe widowisko: boisko zamieni się w ekran

Podczas pokazu, który potrwa około 1,5 godziny, stadionowe boisko zamieni się w ogromny ekran. Laserowe animacje będą wyświetlane zarówno w powietrzu, jak i na specjalnym białym ekranie rozłożonym na murawie. Głównym motywem widowiska będzie historia Lorda, przemierzającego Wrocław w poszukiwaniu nagrody głównej.

Konkurs na najlepszy pokaz laserowy

Widowisko będzie podzielone na trzy 12-minutowe segmenty, przygotowane przez artystów z Kanady, Austrii i Polski. Publiczność wybierze najlepszy pokaz, a jej reakcje będą mierzone specjalnymi urządzeniami.

Bilety już w sprzedaży

Bilety na to wyjątkowe wydarzenie można nabyć na stronie eventim.pl, w cenach od 58,87 zł. Organizatorzy przewidują również dodatkowy pokaz, jeśli zainteresowanie będzie duże. Bilety dostępne na stronie eventseries

Leszek Tomaszewski z fundacji BCS For Life, producent "Lord of Lasers", podkreśla: _„Cieszymy się, że to właśnie Wrocław, miasto z bogatą historią kulturalną, będzie gospodarzem tego niezwykłego widowiska. Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

