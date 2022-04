Lokomotywownia na stacji PKP we Wrocławiu prawie gotowa [ZDJĘCIA]

We wrocławskiej lokomotywowni wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pociągów. Po jej modernizacji zwiększy się standard pracy i utrzymania kolejowego taboru.

"Stacja postojowa we Wrocławiu jest jednym z naszych strategicznych obiektów o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów. Jej rozbudowa ma istotny wpływ na siatkę połączeń i jej rozwój w województwie dolnośląskim. Inwestycje, takie jak ta we Wrocławiu, przyczyniają się do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług i poprawiają komfort pracy załogi" – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.