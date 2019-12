Lodówka społeczna stanęła na pętli autobusu N. Zapełni ją Aquapark [ZDJĘCIA]

- mówi Grzegorz Kaliszczak, prezes Aquaparku.

Lodówka nie mogła działać bez przyłącza energetycznego. Tu z pomocą przyszło wrocławskie MPK.

Bardzo cenię inicjatywę Jana Piontka i umiejętność łączenia pracy zawodowej z działalnością charytatywną. Tym bardziej doceniam też gest Aquaparku i chciałem pomóc. Tak się złożyło, że planowaliśmy akurat przyłącze do nowego punktu socjalnego MPK i zobowiązaliśmy się, że uwzględnimy przy tej inwestycji także zasilenie lodówki. To będzie pierwsza lodówka społeczna na pętli linii MPK. Potrzebujący będą mogli do niej łatwo dojechać, a pasażerowie przy okazji oczekiwania na autobus, zapełnić ją małym "co nieco"