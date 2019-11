ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 0:1. Śląsk wrócił na fotel lidera PKO Ekstraklasy! (8.11.2019)

Śląsk przed piątkowym meczem z beniaminkiem plasował się co prawda na szóstym miejscu w tabeli, ale tracił zaledwie dwa oczka do prowadzącej Legii Warszawa. Wrocławianie po serii ośmiu meczów bez wygranej pokonali w końcu Arkę Gdynia, a przed tygodniem ograli przed własną publicznością ówczesnego lidera Wisłę Płock 3:1, czym udowodnili, że kryzys mają za sobą.

Do Łodzi jechali w roli zdecydowanego faworyta, ale też z szacunkiem do rywala, bo ŁKS w tym sezonie niejednemu faworytowi napsuł krwi. Wszyscy jak mantrę powtarzają, że łodzianie pod względem samej gry prezentują się dużo lepiej, aniżeli wskazywałoby na to ich miejsce w tabeli.

O Przemysławie Płachecie zwykło się mówić, że do potwierdzenia dobrej gry brakuje mu jedynie „liczb”, czyli bramek i asyst. Skrzydłowy Śląska w starciu z ŁKS-em swojego dorobku w klasyfikacji kanadyjskiej nie powiększył. To jednak po jego dośrodkowaniu w 13. minucie niefortunną interwencję we własnym polu karnym zanotował Jan Sobociński, co skutkowało bramką samobójczą.