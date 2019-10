List od książęcej pary prosto z Londynu otrzymali uczniowie z Dolnego Śląska [ZDJĘCIA]

Cała historia rozpoczęła się w maju tego roku kiedy na świat przyszedł Archie Harrison Mountbatten-Windsor, kolejny członek rodziny królewskiej, a pierwszy potomek księcia Harry'ego i jego małżonki księżnej Meghan. Wydarzenie to zainspirowało Panią Annę Borczyk, nauczycielkę języka angielskiego, do tego by wspólnie ze swoimi uczniami przekazać parze książęcej gratulacje z tej szczęśliwej okazji.

W związku z tym powstał projekt pt. „Kim jest nowy członek rodziny królewskiej?”. W ramach projektu uczniowie klasy gimnazjalnej 3B i 3C przeanalizowali akt urodzenia Archie'go Mountbatten-Windsor, drzewo genealogiczne jego i jego rodziców, a także jego pozycję w rodzinie i szansę dziedziczenia tronu. W realizacji projektu wyróżniła się Julia Klich z klasy 3C, która wykonała spersonalizowany rysunek nowo narodzonego syna pary książęcej. Oryginalny rysunek Julii Klich stanowił uzupełnienie wierszowanych życzeń w języku angielskim podpisanych przez każdego ucznia biorącego udział w realizacji projektu.