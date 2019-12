List do świętego Mikołaja. Na jaki adres wysłać? [ADRES W LAPONII i W POLSCE]

Iron Maiden we Wrocławiu - bilety w sprzedaży (CENY)

Iron Maiden zagra 3 lipca 2016 na stadionie we Wrocławiu. BIlety na Iron Maiden są już w sprzedaży. Ceny biletów na koncert Iron Maiden we Wrocławiu wahają się od 199 do 379 zł od osoby. Występ odbędzie się w ramach trasy The Book Of Souls.