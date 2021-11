List chirurgów z Wałbrzycha to pomówienia i oszczerstwa przekonują lekarze i dyrekcja z wałbrzyskiego szpitala Adrianna Szurman

Lekarze z wałbrzyskiego szpitala są wstrząśnięci i oburzeni zachowaniem kolegów z oddziału chirurgii, którzy podpisali się pod listem opisującym sytuację w szpitalu. Napisali w nim, że jeden z lekarzy chirurgów odszedł od stołu operacyjnego, a operację kończyła instrumentariuszka. - To oszczerstwa i pomówienia - mówią lekarze. Sprawę przeciwko kolegom kierują do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu.