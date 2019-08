Lisek o imieniu Farcik miał być psem! [ZDJĘCIA]

Lisek o imieniu Farcik miał być psem! Lisek trafił do Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPiT GOBI w Raczkowej. Krzysztof Strynkowski z fundacji, powiedział nam, został przyniesiony przez legniczan którzy znaleźli go w lesie i byli przekonani ,że to szczeniak psa. Kiedy zaczął rosnąć domyślili się ze to jednak lis! Krzysztof Strynkowski powtarza jak mantrę - Nie Wolno zabierać z lasu małych zwierząt nawet jak nam się wydaje ,że zostało porzucone przez matkę. Farcik już nigdy nie wróci do lasu.

