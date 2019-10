Lindner Kalendarz 2020 - nagie kobiety i... trumny [ZDJĘCIA +18]. Nowa edycja kontrowersyjnego kalendarza

Kiedy pojawił się pierwszy kalendarz reklamujący Zakład Przemysłu Drzewnego Lindner, ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Złamano tabu, naruszono powagę śmierci i obrządku pogrzebowego. W kalendarzu piękne modelki stylizowane na wojowniczki, nimfy i panny młode pozowały obok trumien. W kolejnych latach Kalendarz Lindner opowiadał o relacjach damsko-męskich, czasach prohibicji oraz nawiązywał do piłkarskiego Euro 2012. Na początku kalendarz skierowany był głównie do branży funeralnej, jednak z roku na rok jego popularność rosła, przekraczając granice Polski. Kalendarzem zainteresowano się w Japonii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych…

Lindner to producent trumien, który w roku 2010 postanowił promować swoje produkty... za pomocą kalendarza, na których rozebrane modelki pozują przy trumnach. Kontrowersyjny pomysł spotkał się ze sporym rozgłosem.

Wymiary kalendarza to około 48 cm x 33 cm. Ma swoją stronę w internecie i tam go kupimy. Cena: 45 zł, plus 17 zł za wysyłkę - chyba że chcemy odebrać kalendarz w siedzibie firmy. Na ostatniej stronie Kalendarza jest kod QR. Po zeskanowaniu, wyświetla się film dokumentujący, jak powstawał kalendarz i kilka ujęć, które ostatecznie nie znalazły się w kalendarzu.

Lindner Kalendarz 2020 - ile kosztuje i gdzie go kupić?

Wyobraź sobie, że to ostatni dzień przed końcem świata. Bądź świadkiem niezwykłej podróży dwóch dziewczyn, które chwytając ostatnie chwile wiedzą, że jutro nie będzie konsekwencji czynów dnia dzisiejszego. Znikają wszystkie bariery… Poczuj radosne szaleństwo i melancholię Kalendarza Lindner 2020, w którym zakwita miłość i kończy się świat. A Ty - co zrobisz ostatniego dnia przed końcem świata?

- Zero sztuczności, zero fotoshopa - zachwalają twórcy kalendarza na Facebooku. - Czy kalendarz jest kontrowersyjny? Na pewno. Czy zwykłe trumny pasują do nagich modelek? Nie, ale trumny firmy Lindner jak najbardziej – jakość, skomplikowane rzeźbienia, szlachetne gatunki drewna. Wspólny mianownik? Piękno. Nieprzemijające. Wieczne - czytamy na stronie firmy.

Funeralny kalendarz po raz pierwszy wydali na rok 2010. Co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Całkowity dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest na cel charytatywny. Dochód zostanie przeznaczony m.in. na rozwój artystycznej wrażliwości dzieci. Skorzysta „Ptaszarnia”, autorski projekt skierowany do dzieci i młodzieży z utrudnionym, bądź ograniczonym dostępem do kultury i ma stanowić formę wyrównywania szans edukacyjnych.

Zobacz zdjecia z poprzednich edycji Kalendarza Lindner - kliknij TUTAJ!



Zobacz zdjecia z poprzednich edycji Kalendarza Lindner - kliknij TUTAJ!