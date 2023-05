Liczące setki lat meble powracają na Zamek Książ w Wałbrzychu! Stare gabloty stały w piwnicach Pałacu w Rogalinie!

- To dla nas niezwykle ważna, historyczna chwila. Dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu do Książa powrócą oryginalne, ponad trzechsetletnie, bogato zdobione barokowe gabloty. Biorąc pod uwagę losy zamku i jego wystroju w czasie II wojny światowej i tuż po niej, to prawdziwy cud, że przetrwały do naszych czasów – wyjaśnia Anna Żabska, prezes Zamku Książ.