Licytacje komornicze we Wrocławiu. WRZESIEŃ 2022. Pod młotek idą domy i mieszkania, zobacz zdjęcia, ceny i adresy nieruchomości Remigiusz Biały

Mieszkanie, ul. Sienkiewicza Suma oszacowania wynosi 322 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241 500,00 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Katarzyna Pachla podaje do wiadomości, że w dniu 30-09-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 57, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchnia- ciemna, przedpokoju i łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu 33,20m2. fot. Google Street View Zobacz galerię (20 zdjęć)

Wrocławscy komornicy wystawią we wrześniu 2022 kilkanaście nieruchomości na licytację. W większości będą to mieszkania, ale są też domy i miejsca parkingowe, które będzie można przy odrobinie szczęścia kupić za ułamek wartości rynkowej. W galerii prezentujemy oferty i najważniejsze informacje o licytacjach, nieruchomościach i ich ceny. Zobaczcie licytacje komornicze we Wrocławiu. Pod młotek idzie mnóstwo atrakcyjnych nieruchomości!