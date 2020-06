Licytacje komornicze w woj. śląskim - czerwiec 2020. Do kupienia nie tylko domy i auta! Zobacz oferty

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2020 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 109, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Tytki 7C/16, 44-370 Pszów, dla którego Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/00062566/8. Suma oszacowania wynosi 60 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 060,00 zł.

