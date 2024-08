Licytacje komornicze domów i mieszkań na Dolnym Śląsku. Te nieruchomości we wrześniu idą pod młotek. Ile kosztują?

We wrześniu na Dolnym Śląsku odbędzie się kilkadziesiąt licytacji komorniczych nieruchomości. Licytacje odbywają się w sądach, kancelariach komorników lub online. Na sprzedaż publicznie wystawione zostaną nieruchomości dłużników. My zebraliśmy w galerii oferty domów i mieszkań na terenie większych miast Dolnego Śląska: Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Złotoryi, Polkowic, Kłodzka, Jeleniej Góry czy Głogowa, które pójdą pod młotek we wrześniu.

W publicznej sprzedaży może wziąć udział każdy, kto chce kupić daną nieruchomość, choć są od tego wyjątki.

Kto nie może nabyć nieruchomości?

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.