Letnie kino plenerowe, maraton zumby i otwarty trening biegowy. Pierwszy tydzień września pełen atrakcji. Zobacz nasze propozycje!

We Wrocławiu nadchodzi pierwszy tydzień września, a wraz z nim powrót do miasta po wakacjach, który zapowiada się pełen atrakcji. Wymiana ubrań pozwoli odświeżyć garderobę na nadchodzący sezon, a gofrowe pożegnanie lata osłodzi powrót do codzienności. Na Tamce odbędzie się seans filmu o Harrym Potterze, który zabierze widzów do magicznego świata. Teatr improwizacji zainspiruje i rozbawi, nawiązując do wspomnień z czasów szkolnych, a otwarty trening biegowy oraz maraton Zumby w beach barze dostarczą dawki energii na nadchodzące dni. Warsztaty z psychodietetyczką pomogą wprowadzić zdrowe nawyki, natomiast koncert z muzyką Kayah dostarczy niezapomnianych emocji. Nie zabraknie też zajęć dla najmłodszych – warsztaty z wyczucia rytmu rozwiną kreatywność dzieci i młodzieży, a joga na dachu zapewni chwilę relaksu z pięknym widokiem na miasto. We Wrocławiu każdy znajdzie coś dla siebie, by z radością powitać nowy sezon.