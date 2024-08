Leroy Merlin w Szczawnie - Zdroju będzie jednym z największych w regionie. Trwa kompletowanie załogi i partnerów do współpracy

Leroy Merlin w Szczawnie - Zdroju będzie jednym z największych sklepów marki w regionie

Leroy Merlin w Szczawnie - Zdroju będzie miał 10 tys. mkw

Remont Leroy Merlin w Szczawnie - Zdroju zakończy się w pierwszej połowie 2025 roku

Leroy Merlin to francuska sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych

W Polsce działa od 1994 roku, w 1996 roku otwarto pierwszy sklep Leroy Merlin w Piasecznie pod Warszawą. Dzisiaj na polskim rynku jest 80 sklepów stacjonarnych tej marki w niemal każdym województwie i sklep internetowy. W Leroy Merlin pracuje w Polsce 13 000 osób. Od 2012 roku działa też Fundacja Leroy Merlin. To najdłużej i najaktywniej działająca fundacja na rynku DIY (Do It Yourself).