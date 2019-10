Leonardo jest kobietą. Sztuka fryzjerska Natalii Kozłowskiej

Włosy są sztuką

- Z marką pracuję już od 11 lat. W styczniu tego roku dostałam propozycję stworzenia autorskiego pokazu fryzur - opowiada Natalia Kozłowska o genezie pokazu “Leonardo - geniusz, wizjoner”, który można było oglądać podczas tegorocznego Kongresu Alfaparf Milano Polska. Rok 2019 został okrzyknięty rokiem Leonarda da Vinci, włoska marka postanowiła oddać mu hołd wybierając do realizacji przedsięwzięcia Natalię - osobę przygotowaną do pracy tego typu także artystycznie przez edukację w szkole plastycznej, zainteresowanie rzeźbą, ceramiką czy też ukończeniem szkoły charakteryzatorskiej. Firma Alfaparf pamiętała także jej debiut w firmie, czyli pierwszą nagrodę w Alfaparf Hairdresser Awards oraz jej udział w w innych licznych międzynarodowych konkursach fryzjerskich, w których wielokrotnie stawała na podium. Kozłowska pracę fryzjera wybrała nie tylko z powodów artystycznych - kontakt z ludźmi to ważny element pracy fryzjera. Część klientów przychodzi przecież do fryzjera, aby poprawić sobie samopoczucie, porozmawiać czy po prostu się zrelaksować. Jednak fryzjerstwo to dla Natalii ostatecznie coś więcej — tak jak rzeźba czy ceramika, stylizacja jest dla niej formą artystycznej ekspresji.

W poszukiwaniu inspiracji

- Pokaz składa się z trzech elementów: działań scenicznych, muzyki i wideo - tłumaczy Kozłowska. - Wszystkie stylizacje są autorskie, a do każdej z nich stworzyliśmy odpowiednio dopasowany materiał wideo, w którym wystąpiłam, oraz dobraliśmy muzykę i dźwięk.

Na ekranie zatem Natalia wędruje po kamieniołomie, spaceruje w lesie. Znajduje kamień z wypływającym z niego gęstym pasmem włosów. Widok włosów wychodzących z kamienia budzi niepokój, ale delikatność, z jaką Natalia je czesze, uspokaja.

Wkrótce na ekranie widać Wrocław i jego ulice. Kamienie to odwołanie do rzeźby, a budynki na ulicy — do architektury. Każda ze stylizacji to nawiązanie do talentów da Vinci — są tu także inżynieria oraz astronomia i malarstwo. Kozłowska wędruje przez obrazy i dźwięki w poszukiwaniu inspiracji. Kulminacją tej podróży jest utworzenie bezpośrednio na scenie kreacji do nich nawiązujących. Podczas pokazu Natalia na scenie jest obecna zawsze, ale pozwala, żeby uwaga skupiła się na niej tylko w momencie procesu twórczego, kiedy nadaje swoim stylizacjom ostateczny kształt. Następnie wycofuje się w cień, aby to jej twórczość przemówiła do publiczności.

- Stojąc na scenie, mogę przez chwilę być jak Leonardo - wyznaje Kozłowska.

Dobry fryzjer to zajęcia z ceramiki

Kozłowska jest właścicielką i dyrektorem artystycznym salonu NK pracownia fryzjerska we Wrocławiu, w którym pracuje także jako fryzjer stylista. Do pracy podchodzi z twórczym nastawieniem, postrzegając włosy jako bryłę.

- Patrzę na włosy jak rzeźbiarz na blok kamienia — staram się najpierw widzieć dzieło, które się w nim chowa - tłumaczy Natalia.

Nie lekceważy jednak techniki, nieustannie szkoli siebie i swoje pracownice. Stara się wprowadzać szkolenia rozwijające nie tylko umiejętności fryzjerskie, ale także komunikację, kreatywność i wyobraźnię — według Natalii połączenie tych umiejętności to najlepszy sposób na sukces w zawodzie fryzjera. Jak podkreśla, najważniejsze jest jednak nastawienie, chęć rozwoju, otwartość oraz przede wszystkim zamiłowanie do tego niełatwego zawodu.

- Zawsze szukamy fryzjerów do pracy, ale nie oczekujemy od nich od razu wykształcenia artystycznego - śmieje się Kozłowska. - Szukamy osób, które faktycznie chcą się rozwijać nie tylko w dziedzinie technik fryzjerskich, ale także kreatywności, komunikacji i chcą poznawać granice swojej wyobraźni.

W salonie Natalii odbywają się zatem cotygodniowe szkolenia z komunikacji i obsługi klienta. Sama wie, jak wiele dało jej rozwinięcie tych umiejętności zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu, dlatego chętnie dzieli się tą wiedzą ze swoimi pracownikami.

Fryzjerki mogą również rozwijać i doskonalić swoją technikę pod czujnym okiem Kozłowskiej oraz pomagać jej przy pracy twórczej.

Stylistka czy artystka?

Muzyka cichnie, wybucha aplauz. Na scenie Kozłowska stoi otoczona modelkami, swoimi kreacjami zainspirowanymi Leonardem da Vinci. Złota rzeźba z misternym upięciem. Architektura z precyzyjną konstrukcją we włosach. Astronomia i malarstwo o ciele pomalowanym w niebo i ognistych włosach. Inżynieria z irokezem i steampunkową maską.

Można się zapytać — czy to jeszcze fryzjerstwo, czy to już sztuka? Stylistka z Wrocławia nie chce tego tak wyraźnie rozdzielać. Wiele jej klientek, które same są artystkami, zostawia jej wolną rękę. Część z nich przyjeżdża do NK pracowni z drugiego końca Polski, a nawet z zagranicy. Indywidualne podejście do każdego klienta i niesamowita energia, kreatywne stylizacje, oraz nieskazitelna technika fryzjerska Kozłowskiej sprawiają, że zarówno wizyta, jak i praca z nią to doświadczenie niezapomniane.

Natalia zdradza, że planuje w najbliższej przyszłości rozpocząć cykl projektów stricte artystycznych, których tematem będzie kreatywne podejście do włosów i fryzur. Informacji o projektach będzie można wypatrywać na Facebooku oraz Instagramie.