Leniwy spacer na wzgórze Leniwiec. Wystarczy kwadrans by tam dojść z centrum Wałbrzycha Elżbieta Węgrzyn

Wałbrzych to nie tylko jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, ale jest też miejscowością położoną między górami i - jak m.in. Rzym - na wzgórzach. Trudno się tutaj jeździ na rowerze i hulajnodze bez wspomagania silnika, ale za to wystarczy kwadrans, by bez wychodzenia z centrum miasta zdobyć szczyt. Zapraszamy na spacer na wzgórze Leniwiec!