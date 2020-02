"Lelek", legendarny gangster, który trząsł Dolnym Śląskiem zagra w filmie! (SZCZEGÓŁY)

Jacek B. ”Lelek” - znany przed laty dolnośląski gangster – ma zagrać adwokata w filmie Konrada Niewolskiego „Asymetria”. Przeczytaj szczegóły tej sprawy.

Ma też być konsultantem. Będzie m.in. pomagał twórcom filmu w zrozumieniu więziennej rzeczywistości. „Lelek” odsiedział niemal cały piętnastoletni wyrok za kierowanie zbrojną grupą przestępczą i zlecenie zabójstwa. Kilka miesięcy temu został aresztowany pod zarzutem kierowania szajką oszustów podatkowych, ale niedawno wyszedł z aresztu za kaucją. Asymetria – według zapowiedzi twórców – ma być kontynuacją „Symetrii” filmu nakręconego w 2003 roku. Media nazwały „Symetrię” kultowym filmem. To opowieść o młodym chłopaku, który trafia do więzienia. - "Symetria" nie jest filmem o tym jak więzienie zmienia człowieka, ale o tym, że młody bohater odkrywa, iż jest to miejsce, w którym może wreszcie sam decydować o swoim losie - pisał recenzent portalu filmweb.pl. Kilka dni temu reżyser „Symetrii” i powstającej „Asymetrii” Konrad Niewolski pojawił się we Wrocławiu. Na swoim profilu na internetowym portalu Facebook umieścił swoje zdjęcie z Jackiem B. „Lelkiem” i jego synem Kamilem – również podejrzanym w śledztwie dotyczącym oszustwa VAT. - Początek owocnej współpracy - skomentował. - Jacka poznałem w ubiegłym roku, jeszcze przed jego aresztowaniem – mówi nam Konrad Niewolski. - Będzie konsultantem, z racji swojej dużej wiedzy o rzeczywistości więziennej oraz środowisku przestępczym. Zagra też w jednej ze scen. „Asymetria to film, który ma skłonić widza do refleksji na temat systemu wartości, relatywizmu dobra i zła. To opowieść o człowieku, który zostaje wplątany w kryminalną aferę. Musi popełnić przestępstwo, żeby bronić swoich bliskich – dodaje reżyser.

- Zrobił pan ze mnie legendę, to teraz mogę odcinać kupony – mówi mi dziś Jacek B. Rzeczywiście kilka lat temu był jednym z bohaterów dziennikarskiego serialu „Republika Gangsterów” - który ukazywał się na łamach Gazety Wrocławskiej. Opisywaliśmy świat grup przestępczych polsko–czesko niemieckiego pogranicza lat 90-tych. Kilkanaście lat temu o „Lelku” pisały media z całej Polski. Wymieniany był w gronie liderów zorganizowanej przestępczości w Polsce. Głośno było przede wszystkim o jego wojnie z konkurencyjną grupą przestępczą ze Zgorzelca i okolic, kierowaną przez Zbigniewa M. „Caringtona”. To była bardzo krwawa wojna. Toczyła się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Najgłośniej było o niej w 1998 roku. Nie wszystkie zdarzenia z tamtych czasów zostały wyjaśnione. Nie wszystkie ofiary tej wojny zostały odnalezione. Do dziś krążą opowieści o zwłokach ofiar mafijnych porachunków, które odkopywano, żeby przewieźć i zakopać w inne miejsce, tak by policja ich nie znalazła.