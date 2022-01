Lekarze z Wrocławia: Przed nami piąta fala pandemii, zaatakuje omikron

"Hospitalizujemy dziś 118 pacjentów. Od 18 listopada ubiegłego roku to już liczba 477 pacjentów, a w ciągu pięciu miesięcy funkcjonowania szpitala tymczasowego przyjęliśmy ponad 1000 pacjentów. To bardzo duża liczba" - mówi dr Janusz Sokołowski, dyrektor szpitala tymczasowego. - "Hospitalizujemy pacjentów głównie w wieku starszym: po 60., 70. i 80. roku życia, ale mamy też 15 osób przed 30. rokiem życia i 15 pacjentów po 90. roku życia. To pokazuje tylko, jak wielki jest potencjał tego wirusa. Atakuje właściwie każdy organizm. Na dzisiaj około 20 proc. pacjentów to pacjenci zaszczepieni, ale osoby z tej grupy nie wymagają tlenoterapii. Najczęściej wymagają jednak podawania zwiększonej ilości płynów, często dożylnie, ewentualnie podania leków przeciwwirusowych."