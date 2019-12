Lekarz ze szpitala na Ołbinie nie rozpoznał choroby serca. Pacjentka zmarła

Był czerwiec 2014 roku. Pani Janina zasłabła i straciła przytomność. Wezwane pogotowie zawiozło ją do szpitala na oddział neurologiczny. Tam ją zbadano i odesłano do Izby Przyjęć szpitala na Ołbińską. Tu kobietę zbadał doktor Szymon J. i odesłał do domu.

- Po dwudziestu minutach od powrotu do domu mama znowu zasłabła – mówi pan Jacek. - Zadzwoniłem do doktora na izbę przyjęć. Powiedział, żebym, zadzwonił po karetkę. Ale syn uznał, ze szybciej będzie jak sam zawiezie mamę na Ołbińską. Tak też się stało. - Weszła po kilku schodkach i znowu straciła przytomność – mówi nam syn. Dopiero teraz trafiła na szpitalny oddział. Ale życia nie udało się uratować.

Na wtorkową rozprawę nie przyszedł prokurator z prokuratury Wrocław Śródmieście. Sąd nie wysłuchał więc jego przemówienia ani wniosku o karę. Na miejscu oskarżenia siedział sam syn ofiary pan Jacek.