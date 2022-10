Lekarz z Głogowa przypadkowo naciął noworodka podczas cesarskiego cięcia. Maluch został przewieziony do innego szpitala Grażyna Szyszka

Podczas cesarki noworodek doznał obrażeń Zdjęcie ilustracyjne Bartosz Sadowski

W Głogowie, na sali operacyjnej doszło do pomyłki. W Szpitalu Powiatowym, podczas wykonywania zabiegu cięcia cesarskiego, lekarz przypadkowo spowodował obrażenia u noworodka. Dziecko jest po zabiegu szycia, a obrażenia nie zagrażały jego życiu. Co na to szpital w Głogowie? Mamy odpowiedź rzeczniczki.