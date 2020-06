Lekarz? Informatyk? Rolnik? Oto najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce (ZOBACZ)

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od co najmniej 4 lat, najchętniej wybieranym przez maturzystów kierunkiem studiów jest informatyka. Postępująca digitalizacja i unowocześnianie procesów w firmach tworzy wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Paradoksalnie transformacja cyfrowa polskiego biznesu może przyspieszyć dzięki epidemii COVID-19 i związanym z nią obostrzeniom. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się bowiem na przeniesienie swoich usług do sieci, sklepy chętniej wykorzystują sprzedaż internetową, a pracownicy biurowi masowo korzystają z pracy zdalnej. Tym samym kolejne procesy podlegają digitalizacji.

Informatyk, lekarz, a może… rolnik? Trwający od marca stan epidemiczny w Polsce pokazał, które zawody, mimo narastającego w wielu branżach kryzysu, ciągle mają mocną pozycję na rynku pracy . To wskazówka dla tegorocznych maturzystów, którzy w czerwcu podejdą do egzaminu dojrzałości, a następnie wybiorą kierunek studiów . Zdaniem ekspertów Personnel Service, przyszłościowe kierunki wprost odpowiadają na realne potrzeby rynku związane m.in. z automatyzacją, medycyną czy rolnictwem.

- Brak gotowości polskich firm do implementacji najnowszych rozwiązań technologicznych wynika w dużej mierze z niedostatku specjalistów ds. automatyzacji i robotyzacji. To bezpośrednio przekłada się na ograniczone możliwości ich wdrażania, ponieważ mało która organizacja decyduje się oddać pełną kontrolę nad tak wrażliwymi procesami zewnętrznemu dostawcy. Nie ulega jednak wątpliwości, że automatyzacja będzie się rozwijać, a tym samym zwiększy się zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Technologia, nawet ta najbardziej zaawansowana, potrzebuje nadzoru człowieka. Stąd kierunki związane z robotyką czy programowaniem są bardzo przyszłościowe – zaznacza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Automatyzacja to zresztą nie jedyny obszar, w którym informatycy będą potrzebni: programowanie, tworzenie stron internetowych czy cyberbezpieczeństwo to nadal bardzo pożądane specjalizacje, potrzebne w niemal wszystkich obszarach gospodarki. Maturzyści zdają sobie z tego sprawę. W 2019 roku rozszerzoną matematykę, konieczną do uczestniczenia w rekrutacji na informatykę, według danych CKE zdawało 61 tys. uczniów.