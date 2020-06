Leje i będzie lać! Nowe ostrzeżenie meteorologiczne dla Dolnego Śląska [PROGNOZA POGODY]

Dokąd polecimy z wrocławskiego lotniska? Zobacz! (KIERUNKI LOTÓW, DATY)

Wizz Air uruchomił pierwsze połączenie z Wrocławia do Eindhoven, do Reykjavíku i Oslo. Na 1 lipca start zapowiadają Ryanair oraz Lufthansa. Jest szansa, że na początku przyszłego miesiąca do dyspozycji pasażerów będą w sumie 42 kierunki. Na 3 sierpnia powrót zapowiedział KLM.