Legniczanin ukradł miejski rower we Wrocławiu i ruszył nim... do domu

Policjanci ze średzkiej drogówki podczas patrolu drogi krajowej nr 5 zauważyli rowerzystę, który jechał rowerem wyglądem wskazującym na to, że może pochodzić z wypożyczalni. Po wylegitymowaniu osoby oraz sprawdzeniu jednośladu okazało się, że 41-letni mieszkaniec Legnicy poruszał się rowerem miejskim należącym do jednej z wrocławskich firm i znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od strefy, w obrębie której wyłącznie powinien się poruszać.

41-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, natomiast rower zabezpieczono do czasu odbioru przez właściciela.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili zatrzymanemu mężczyźnie zarzut przywłaszczenia mienia, którego wartość właściciel wycenił na kwotę blisko 10 tysięcy złotych. 41-latek, który był już wcześniej karany, przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Przestępstwo przywłaszczenia mienia zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

To jeszcze nie koniec jego problemów. Za czyny, których się dopuścił, regulamin wypożyczalni przewiduje:

* Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie od 3690 PLN do 30750 PLN w zależności od roweru

* Porzucenie roweru poza strefą użytkowania od 10 km do 100 km: opłata od 50 PLN do 1000 PLN

* Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) 50 PLN