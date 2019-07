Legnicka 33, czyli lokalizacja na wagę złota. Buduj zyski we Wrocławiu z Vantage Development

Nowy projekt Vantage Development znajduje się w ścisłym centrum miasta, na zielonym Szczepinie, który oferuje pełną infrastrukturę handlowo-usługową oraz edukacyjną. Przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się swobodnym dostępem do wszystkich miejskich rozrywek. W okolicy znajdują się centra handlowe, kina, modne restauracje oraz kluby muzyczne dostępne na wyciągnięcie ręki. Rozwinięta sieć miejskiej komunikacji – liczne przystanki tramwajowe i autobusowe – oraz ścieżki rowerowe pozwolą szybko dotrzeć do wybranego celu w dowolnej części Wrocławia.

Wrocław zaliczany jest do najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Biznes, kultura i rekreacja w stolicy Dolnego Śląska przyciąga studentów, tysiące nowych mieszkańców oraz 5 mln turystów rocznie. Między innymi dzięki temu we Wrocławiu powstał jeden z najbardziej dochodowych rynków najmu mieszkań. Aby uzyskać wysoką stopę zwrotu z inwestycji, kluczem jest wybór lokalu w atrakcyjnej lokalizacji, takiej jak Legnicka 33.

Lokalizacja Legnickiej 33 tworzy idealne warunki do dochodowego najmu mieszkania. Niedaleko inwestycji znajduje się wrocławska Zachodnia Oś Biznesu, która docelowo ma zatrudniać 40 000 pracowników oraz prywatne uczelnie wyższe (WSB i DSW), kształcące setki studentów. Obie te grupy stanowią atrakcyjne grupy najemców mieszkań w projekcie Legnicka 33, co ma niebagatelne znaczenie dla klientów inwestycyjnych.

Dwupoziomowy parking i wyjątkowy produkt dla inwestorów

Legnicka 33 to budynek z 10 kondygnacjami nadziemnymi, zaprojektowany przez pracownię 3XA. Inspiracją dla projektu była dawna zabudowa, która w przeszłości znajdowała się na terenie obecnej inwestycji.

– Przed wojną był to fragment gęstej, śródmiejskiej zabudowy w formie kamienic o różnorodnych elewacjach. Postanowiliśmy nawiązać do nich i stworzyć projekt, który będzie współczesną interpretacją dawnej architektury, dopasowaną do obecnych warunków urbanistycznych – mówi Maciej Kowaluk, architekt z pracowni 3XA.