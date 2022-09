Legnica: Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023, zobaczcie zdjęcia

Naszym bogactwem są dzieci, które rozpoczynają swój bieg. Mam nadzieje, że wszyscy dobiegniecie do swoich celów i aspiracji. To jest najważniejsze – żebyście osiągnęli wszystko, co sobie wymarzycie – powiedział Tadeusz Krzakowski i jednocześnie były dyrektor ZSI.

W roku szkolnym 2022/2023 w Legnicy nowy rok szkolny rozpocznie ponad 20 tysięcy uczniów w ok. 150 szkołach publicznych i niepublicznych. Na oświatę przeznaczono w tym roku ponad 240 milionów złotych.

Nauczyciele, mam nadzieję, że dacie uczniom swobodę biegu i wyboru ścieżki, którą młodzi ludzie będą chcieli podążać. A Wam, uczniowie, życzę, żeby ten rok był wspaniałą przygodą – dodał prezydent.

W Polsce naukę w nowym roku szkolnym rozpoczyna ok. 4,5 milionów uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z czego 330 tysięcy na Dolnym Śląsku. W tym roku do dolnośląskich uczniów dołączyło ok. 18 tysięcy uczniów z Ukrainy (ok. 175 tys. w Polsce).