Leczenie pijawkami i bańkami ogniowymi coraz popularniejsze w Polsce. Zobaczcie na filmie jak się to odbywa

Pijawki lecznicze i bańki ogniowe to dwie metody leczenia, które wykorzystują naturalne mechanizmy pobudzania układu odpornościowego i krążenia. Obie metody mają długą historię i są częścią medycyny ludowej i alternatywnej. Przedstawiamy podstawowe informacje o tych dwóch metodach, ich działaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach.

Pijawki lecznicze to małe bezkręgowce, które żywią się krwią kręgowców. Do celów terapeutycznych używa się specjalnie hodowanych pijawek lekarskich (hirudo medicinalis), które są wolne od chorób i pasożytów. Pijawki przyssają się do skóry pacjenta i wstrzykują do jego krwiobiegu ślinę, która zawiera wiele substancji aktywnych biologicznie. Najważniejszą z nich jest hirudyna, która zapobiega krzepnięciu krwi i ma działanie przeciwzakrzepowe. Inne substancje mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, bakteriobójcze, rozkurczowe, immunostymulujące i regenerujące.

Zobacz na filmie jak wygląda przystawianie pijawek:

Pijawki stosuje się w leczeniu wielu chorób i dolegliwości, takich jak:

choroby układu krążenia: nadciśnienie, miażdżyca, zakrzepica, żylaki, hemoroidy

choroby układu oddechowego: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astma

choroby układu moczowego: zapalenie nerek, kamica nerkowa

choroby układu pokarmowego: wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie trzustki

choroby układu nerwowego: bóle głowy, migrena, nerwica, depresja

choroby układu ruchu: reumatyzm, artretyzm, dna moczanowa

choroby skóry: trądzik, egzema, łuszczyca

zaburzenia seksualne: impotencja, niepłodność

trudno gojące się rany, owrzodzenia, blizny

Leczenie pijawkami polega na przyłożeniu odpowiedniej ilości pijawek (od kilku do kilkudziesięciu) w określonych miejscach na ciele pacjenta. Miejsca te są zależne od rodzaju schorzenia i są zgodne z zasadami akupunktury. Pijawki ssą krew przez około 20-40 minut, a następnie same odpadają. Po zabiegu rana może krwawić przez kilka godzin lub dni. Jest to pożądany efekt terapeutyczny, ponieważ oczyszcza organizm z toksyn i poprawia przepływ krwi. Zabieg można powtarzać co kilka dni lub tygodni w zależności od stanu pacjenta.

Bańki ogniowe to małe szklane naczynia o kształcie półkulistym lub cylindrycznym

Do stawiania baniek używa się ognia lub pompki próżniowej. W metodzie ognistej bańkę ogrzewa się podpalonym wacikiem nasączonym spirytusem lub gazem. Po przyłożeniu bańki do skóry pacjenta tworzy się podciśnienie, które zasysa skórę do wnętrza bańki.

Zobacz na filmie jak wygląda stawianie baniek ogniowych:

Bańki stawia się na plecach lub innych częściach ciała pacjenta w celu pobudzenia krążenia, rozluźnienia mięśni, zmniejszenia bólu i stanu zapalnego. Bańki mają także działanie oczyszczające, ponieważ pobudzają wydzielanie potu i toksyn przez skórę.

Bańki stosuje się w leczeniu takich chorób i dolegliwości jak:

choroby układu oddechowego: przeziębienie, kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

choroby układu ruchu: bóle mięśniowe, stawowe, kręgosłupa, rwa kulszowa

choroby układu nerwowego: bóle głowy, migrena, nerwica, depresja

choroby układu pokarmowego: zaparcia, wzdęcia, niestrawność

choroby układu moczowego: zapalenie pęcherza, kamica nerkowa

zaburzenia seksualne: impotencja

cellulit, otyłość

Leczenie bańkami polega na przyłożeniu odpowiedniej ilości baniek (od kilku do kilkunastu) w określonych miejscach na ciele pacjenta. Miejsca te są zależne od rodzaju schorzenia i są zgodne z zasadami akupunktury. Bańki pozostawia się na skórze przez około 10-20 minut. Po zabiegu na skórze mogą pozostać czerwone lub fioletowe ślady w kształcie baniek. Znikają one po kilku dniach lub tygodniach. Zabieg można powtarzać co kilka dni lub tygodni w zależności od stanu pacjenta. Pijawki lecznicze i bańki ogniowe to dwie skuteczne i naturalne metody leczenia, które mają wiele zwolenników i przeciwników. Niektórzy uważają je za niebezpieczne i przestarzałe, inni za cudowne i niezastąpione. Zanim zdecydujemy się na ich stosowanie, warto zapoznać się z ich działaniem, wskazaniami i przeciwwskazaniami. A jeśli chcemy skorzystać z tych metod, pamiętajmy o wyborze sprawdzonego i doświadczonego terapeuty.