Radni miejscy z Nowoczesnej chcą, aby we wrocławskich parkach czy urzędach stanęły specjalne ławki do karmienia piersią i przewijania dziecka. Złożyli projekt uchwały i poprawki do budżetu na ten rok.





Zacząć trzeba od postawienia w parkach specjalnych ławek.



Aby ławka do karmienia piersią mogła ona spełniać swoje zadanie, powinna mieć daszek chroniący matkę i dziecko od deszczu lub słońca, podłokietnik, podnóżek oraz podgrzewane siedzenie (opcja). Według pomysłu obok mogłyby stanąć na przykład bujane koniki. Urządzenia przydadzą się, jeśli kobieta pójdzie na spacer z dwojgiem dzieci. Starsze zajmie się wówczas zabawą, kiedy jego matka będzie karmiła piersią młodsze.



Podobne ławki stanęły pół roku temu w Wodzisławiu Śląskim. Koszt każdej z nich oszacowano na 10 tysięcy złotych. Rozwiązanie, które ma zachęcać kobiety do karmienia piersią zastosowano także w Bydgoszczy, Radomiu, Białymstoku czy Warszawie.



Co sądzicie o tym projekcie? Czy ławki do karmienia piersią we wrocławskich parkach są potrzebne?







ZOBACZ TAKŻE:

Tych handlarzy narkotyków szuka policja: KLIK!

Znęcali się nad zwierzętami. Poznajesz ich, zadzwoń na policję: KLIK! Członkowie klubu Nowoczesnej chcą, aby w ramach programu "Wrocław karmi piersią" utworzyć specjalne miejsca, gdzie kobiety mogłyby bez skrępowania nakarmić swoje dzieci lub na przykład je przewinąć. Miałyby one w pierwszej kolejności pojawić się w przestrzeni publicznej, jak urzędy, biblioteki czy parki, a później również w prywatnych przestrzeniach (kawiarnie, restauracje).Aby ławka do karmienia piersią mogła ona spełniać swoje zadanie, powinna mieć daszek chroniący matkę i dziecko od deszczu lub słońca, podłokietnik, podnóżek oraz podgrzewane siedzenie (opcja). Według pomysłu obok mogłyby stanąć na przykład bujane koniki. Urządzenia przydadzą się, jeśli kobieta pójdzie na spacer z dwojgiem dzieci. Starsze zajmie się wówczas zabawą, kiedy jego matka będzie karmiła piersią młodsze.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.