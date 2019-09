"Łatwo nie będzie" - premiera w Teatrze Komedia! KONKURS! Mamy dla Was bilety!

Premiera 22 września 2019 r !

„Łatwo nie będzie” autorstwa Jean-Claude Islert’a, to niezwykle zabawna francuska komedia o miłości, o pozorach, o szukaniu szczęścia na przekór konwenansom i o tolerancji dla własnych wybryków. Komedia, nawiązująca do najlepszych tradycji gatunku, opisująca poszukiwanie szczęścia i uczuć bez względu na wiek i status społeczny, oparta na świetnie przetłumaczonym tekście.

Profesor matematyki romansujący ze swoją studentką, która za wszelką cenę chce go zaprowadzić do ołtarza… Jego córka artystka i jej „odrobinę” starszy chłopak lekkoduch… Matka i była żona profesora szukająca miłości i ciepła w ramionach młodszego partnera.

Nie byłoby dobrej komedii bez roli elektryka, który łączy wszystkie wątki w jedną nieprzewidzianą całość.

Nagromadzenie nieplanowanych sytuacji, buduje bardzo zabawną, wartką i dynamiczną akcję.

Zapraszamy!

Wojciech Dąbrowski i Paweł Okoński