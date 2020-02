Lato 2020 z wrocławskiego lotniska. Czeka nas aż pięć nowych kierunków czarterowych (SZCZEGÓŁY)

Pojawienie się tego kierunku w ofercie wrocławskiego lotniska to efekt rosnącego zainteresowania, jakim cieszą się włoskie wyspy.

– Turyści doceniają uroki Sardynii i chętnie ją odwiedzają. Zauważyli to nie tylko operatorzy wycieczek, ale także przewoźnicy niskokosztowi, którzy wprowadzają do letniego rozkładu tanie loty do Cagliari. Dzięki temu podróżni zyskują wybór pomiędzy południową i północą częścią drugiej największej wyspy na Morzu Śródziemnym ­– podkreśla Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.