Latino Fest'24 - poczuj się jak na latynoskiej ulicy. Nocny Targ Tęczowa zmieni się w ten weekend w południowoamerykańską ulicę.

Latino Fest Wrocław '24 to wyjątkowe wydarzenie, które po raz drugi przeniesie mieszkańców Wrocławia w magiczny świat kultury latynoamerykańskiej. W dniach 7-8 września 2024 roku, centrum miasta zamieni się w tętniącą życiem przestrzeń pełną muzyki, tańca i smaków, które z pewnością rozgrzeją serca i dusze wszystkich uczestników.

Gorące rytmy i pokazy taneczne

Podczas Latino Fest Wrocław '24, odwiedzający będą mieli okazję zanurzyć się w gorących rytmach muzyki latynoskiej. Na scenie zaprezentują się zespoły i artyści, którzy przeniosą uczestników wprost na ulice Buenos Aires, Rio de Janeiro czy b. Nie zabraknie również pokazów tanecznych, które z pewnością zainspirują do ruszenia na parkiet. Dla odważnych przewidziano warsztaty taneczne, na których będzie można poznać podstawy salsy, bachaty czy tanga.

Kulinarna podróż po Ameryce Łacińskiej

Festiwal to również prawdziwa gratka dla miłośników dobrego jedzenia. Na terenie imprezy znajdą się stoiska z różnorodnymi daniami kuchni latynoamerykańskiej. Od pysznych taco, przez aromatyczne empanadas, aż po egzotyczne desery – każdy znajdzie coś dla siebie. To doskonała okazja, aby spróbować autentycznych smaków, które na co dzień są dostępne tylko w odległych zakątkach świata.

Targi i zakupy z latynoskim akcentem

Latino Fest to nie tylko muzyka i jedzenie, ale również okazja do zrobienia unikalnych zakupów. Na specjalnie przygotowanym mini-targu ulicznym będzie można znaleźć rękodzieło, biżuterię oraz inne produkty, które oddają bogactwo kultury latynoamerykańskiej. To doskonała okazja, aby zdobyć niepowtarzalne pamiątki lub prezenty dla najbliższych.

Wydarzenie dla całej rodziny

Latino Fest Wrocław '24 to impreza, która z pewnością przypadnie do gustu całej rodzinie. Organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych uczestników. Gry, zabawy oraz specjalne strefy dla dzieci sprawią, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. To doskonały sposób na spędzenie weekendu w wyjątkowej atmosferze pełnej radości i pozytywnych emocji.

Informacje praktyczne

Latino Fest Wrocław '24 odbędzie się w dniach 7-8 września 2024 roku na terenie "Nocnego Targu Tęczowa" przy ul. Tęczowej 65. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa aż do północy. Bilety wstępu kosztują 20 zł za jeden dzień lub 30 zł za dwa dni, a dzieci do lat 12 mają wstęp darmowy. Wszystkie wydarzenia i warsztaty są wliczone w cenę biletu, co czyni festiwal dostępnym i atrakcyjnym dla wszystkich.

Latino Fest'24 - zobacz, gdzie rozbrzmią latynoskie rytmy

