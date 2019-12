Latarnia runęła na skrzyżowanie na Kozanowie [KORKI, UTRUDNIENIA]

Ciężarówka potrąciła rowerzystę na Piłsudskiego [ZDJĘCIA]

Kilka minut przed godziną 12, przy skrzyżowaniu ulicy Stawowej i Piłsudskiego we Wrocławiu doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka potrąciła rowerzystę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala.