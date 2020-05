Latający łoś to największy afrykański gatunek nietoperza - młotogłów wielkogłowy. Charakteryzuje się nietuzinkowym wyglądem. Do wrocławskiego ogrodu zoologicznego wprowadziło się 10 takich osobników. Zamieszkały w Afrykarium, w strefie Kongo.

Jest to dość dziwaczny nietoperz: samce są blisko dwukrotnie większe od samic, a ich pyski sprawiają, że wyglądają trochę jak latające łosie. Ich ogromne nochale zakończone taką jakby falbaną oraz powiększona krtań powodują, że dźwięk jaki wydają, otrzymuje odpowiednie brzmienie i może nieść się na duże odległości. To bardzo ważna cecha dla tego gatunku. W okresie godów samce bowiem zawisają na drzewach w odstępach co parę metrów, np. wzdłuż rzeki, i śpiewają najlepiej jak potrafią. Samice przelatują wzdłuż takiego szpaleru i wybierają sobie najlepszego śpiewaka, z którym będą chciały mieć potomstwo. Czyli od miłosnej serenady takiego "łosia", jak się okazuje, wiele zależy... - opowiada Katarzyna Walowska, starszy specjalista ds. edukacji we wrocławskim zoo.

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco!



Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.



KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU - najnowsze informacje na żywo znajdziesz TUTAJ - KLIK!

Młotogłów wielkogłowy, czyli latający łoś, to owocożerny nietoperz pochodzący z Czarnego Lądu. Największe samce osiągają długość ciała do 32 cm, ważą nawet 400 gramów, a rozpiętość ich skrzydeł sięga niemal 1 metra.Sierść ma barwę szaro-brązową, z białym kołnierzem rozciągającym się od ramienia do ramienia. Naga skóra na pysku i skrzydłach jest ciemnobrązowa, uszy ciemnobrązowe z białymi kępkami sierści u podstawy. Gatunek ten się wyjątkowym dymorfizmem płciowym.Na wolności nietoperze zamieszkują centralną Afrykę, między innymi kotlinę Kongo i jej tropikalne lasy deszczowe. Młotogłowy wielkogłowe prowadzą nocny tryb życia.Wrocławska kolonia liczy na razie dziesięć osobników - osiem samic i dwa samce. To owocożercy, żywią się jabłkami, bananami, melonami, mango, papajami, czy winogronami.[promo] 2959;1[/promo][promo] 2957;1[/promo]Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii,