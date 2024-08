Łapka w łapkę. Niezwykłe wydarzenie na Tamce dla wszystkich miłośników zwierząt - warsztaty, konkursy i wiele więcej. Zobacz program! Aleksandra Karpecka

Zapraszamy na wyjątkowy zlot miłośników zwierząt na Tamce! To niepowtarzalna okazja, by spędzić czas w towarzystwie innych opiekunów czworonogów oraz ich pupili. Czeka nas dzień pełen atrakcji, warsztatów, porad ekspertów i konkursów, które pozwolą lepiej zrozumieć naszych zwierzęcych przyjaciół. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia działań na rzecz zwierząt w potrzebie. Przyjdźcie ze swoimi psami i kotami – zwierzaki są mile widziane, a wstęp jest bezpłatny!