Laboratorium Profesora Atomka. Galeria Dominikańska zmieni się w gabinet szalonego naukowca pełen niesamowitych eksperymentów!

Profesor Atomek wprowadzi gości w świat, gdzie fizyka i chemia przestają być tylko teorią, a stają się magią w praktyce. To wydarzenie jest idealną propozycją dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie dobrej zabawy z nauką. Pięciogodzinny Science Show to okazja, aby zobaczyć około 20-25 niesamowitych eksperymentów, które zaskoczą zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników.

Podczas pokazów uczestnicy będą mogli odkryć tajemnice tarcia i jego niezwykłej mocy, dowiedzieć się, czy woda może płynąć do góry, oraz zrozumieć, jak powstaje tęcza i co wspólnego ma z nią Newton . To tylko niektóre z naukowych atrakcji, które czekają na gości wydarzenia. W programie znalazły się również takie aktywności jak budowa kalejdoskopu, tworzenie sztucznego śniegu i eksperymenty z polimerami, w tym popularne „slime”. Każdy będzie mógł także spróbować skonstruować pojazd na napęd balonowy!

To wydarzenie to doskonała okazja, by wspólnie z rodziną i przyjaciółmi odkryć fascynujący świat nauki. Zapraszamy wszystkich miłośników eksperymentów i naukowych przygód do wspólnego odkrywania tajemnic wszechświata! To będzie dzień pełen emocji, który na długo zostanie w pamięci.