Łabędzie nad Stawami Milickimi. Obrazy jak z bajki w obiektywie Aleksandry Papierkowskiej z Wrocławia. Czysta magia

Stawy Milickie są wyjątkowym miejscem na mapie Dolnego Śląska, które jak magnes przyciąga miłośników przyrody, fotografów i turystów. To rezerwat przyrody. Imponujący zespół stawów rybnych, które w Dolinie Baryczy założyli cystersi w XIII wieku.

Powierzchnia wody około 77 km kwadratowych! Milickie stawy to największy w Europie ośrodek hodowli karpia i cenny ośrodek ornitologiczny. Mieszka tu 276 gatunków ptaków. Tereny lęgowe mają nie tylko łabędzie, ale i żurawie gęsi, czy orliki.

To jedno z wielu miejsc na Dolnym Śląsku, którym zachwyciła się Aleksandra Papierkowska z Wrocławia. Fotografowanie pokochała 30 lat temu. Jej drugą miłością to kwiaty i z tej miłości powstała strona, którą łączy jej życiowe pasje fotografię i florystykę Foto-Flora.

- Fotografia to moja odskocznia od szarej codzienności, od problemów życia codziennego. Kontakt z naturą daje mi dużo energii, a ja od niej uczę się pokory, szacunku i miłości do tego co nas otacza (przyroda, zwierzęta, krajobrazy). Kocham też zwierzęta, jestem wegetarianką od 30 lat, mam kota Skarpetę uroczego czarnego kocurka z białymi łapkami, który pięknie pozuje mi do zdjęć - zdradza nam pani Aleksandra.