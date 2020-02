Kwadrat. Nowy budynek na wrocławskim Grabiszynie. Zobacz zdjęcia

Nowy Kwadrat to kolorystyczny negatyw pierwszego budynku. To, co było grafitowe, jest białe, i odwrotnie. Elewacja jest ciemna, a loggie są jasne.

Wzory, motywy i geometryczne kształty na elewacjach są dziś często wykorzystywane przez architektów. We Wrocławiu ten trend jest wyraźnie widoczny i rozwija się w szybkim tempie. – Porządkujące przestrzeń patterny były popularne w latach sześćdziesiątych, teraz wracają w wielkim stylu. My przywiązujemy do nich niezwykłą wagę, ponieważ tworzą niebanalne i przyciągające uwagę elewacje. To nasz pomysł na nowoczesną architekturę miejską – przyznaje Artur Szczepaniak, założyciel i projektant główny pracowni AP Szczepaniak, która zaprojektowała Kwadrat.

Jednorodne i wyraźne wzory niegdyś były znakiem rozpoznawczym architektury biurowej, dziś coraz częściej pojawiają się na budynkach mieszkalnych i aparthotelowych. Oprócz Kwadratu przykładami z Wrocławia są m.in. Nowa Manufaktura (ul. Kościuszki) i Starter III (skrzyżowanie ul. Borowskiej i Dyrekcyjnej).