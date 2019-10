Kursy zawodowe - czyli sposób na przebranżowienie

Kursy zawodowe - czym są i kto może z nich skorzystać?

Inwestycja w naukę stała się obecnie powszechną formą kształcenia przez całe życie dla osób, które chcą poszerzyć posiadane kwalifikacje zawodowe. Kursy zawodowe skierowane są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy teoretycznej i nabyciem praktycznych umiejętności w przyszłej pracy. Powinny być prowadzone na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Po zakończeniu określonego kierunku kursu zawodowego, powinniśmy otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Z udziałem w zajęciach nie powinny mieć problemu osoby pracujące w ciągu dnia, gdyż odbywają się one zazwyczaj weekendami. Od 2012 roku istnieje także nowa forma kształcenia dla osób dorosłych. Są nimi kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Dzięki nim każdy uczestnik może uzyskać lub uzupełnić posiadane już kwalifikacje w danym obszarze zawodowym. Po zrealizowaniu wymaganej przepisami prawa podstawy programowej i zaliczeniu egzaminu końcowego, otrzymujemy zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nadające uprawnienia zawodowe.

W jaki sposób kursy zawodowe pomagają w przebranżowieniu się?

Kursy zawodowe pomagają uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę na zajęciach teoretycznych z danej dziedziny, a także sprawdzić się na zajęciach praktycznych wykonując określone czynności zawodowe wynikające z kierunku kształcenia. Wszystko po to, aby zdobyć wymarzony tytuł zawodowy. Rozwijając swoje umiejętności na kursie, możemy stosunkowo szybko przebranżowić się w pożądanym na rynku pracy zawodzie. Wszystkiego uczymy się od podstaw, wystarczą jedynie chęci do nauki i motywacja do rozwijania umiejętności praktycznych. Jest to aktualnie dość szybki i skuteczny sposób na zdobycie nowych uprawnień na rynku usług edukacyjnych.

Osoby, które nie czują satysfakcji z wykonywanej pracy, myślą o jej zmianie, stresują się codziennymi obowiązkami narzuconymi przez pracodawcę, mogą być w pewnym sensie wypalone zawodowo. Powinny jak najszybciej rozważyć możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. Być może okaże się to szansą na odkrycie swojej pasji w nowym zawodzie.

Kursy zawodowe będą stanowiły idealną okazję do rozwiania wątpliwości i stagnacji w sytuacji, która nie ulega poprawie. Mogą okazać się biletem do dalszej kariery zawodowej i bardziej aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.

Jaki kurs zawodowy wybrać aby znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę?

Otrzymanie atrakcyjnej pracy pod względem warunków pracy oraz wynagrodzenia wiąże się zazwyczaj z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Aby wykonywać zawód kierowcy, należy posiadać uprawnienia do kierowania samochodem, spawacz powinien posiadać certyfikaty spawalnicze, operator sprzętu uprawnienia do jego obsługi itp. Wybór kierunku szkolenia zależeć może od dominującego popytu na pracę w danej branży.

Nauka konkretnej profesji na kursach zawodowych trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Jest poparta zajęciami praktycznymi, w trakcie których każdy ze słuchaczy może wdrożyć w praktyce zdobytą na kursie wiedzę. To dzięki zajęciom praktycznym możemy rozwinąć swoje umiejętności zawodowe w konkretnej branży związanej z kierunkiem kształcenia. Warto zatem wykorzystać taką okazję. Po zdaniu egzaminu zawodowego mogą otworzyć się nam drzwi do dalszej kariery zawodowej na rynkach zagranicznych.

Aktualnie pożądanymi kandydatami do pracy są osoby posiadające uprawnienia w branży budowlanej. Zarobki elektryków czy osób ze znajomością rysunku technicznego na budowie sięgają 12-14 Euro netto za godzinę pracy. Na rynku krajowym również nie brakuje zapotrzebowania na informatyków, programistów czy grafików komputerowych. Są to najbardziej pożądane specjalności. Na brak ofert pracy nie powinni także narzekać fryzjerzy czy barmani. Są to branże, w których liczą się głównie umiejętności. Zapotrzebowanie na pracę specjalistów w branży gastronomicznej jest wciąż wysoki. Ogłoszenia o pracę zamieszczają nie tylko właściciele restauracji ale też hoteli czy pensjonatów.

Kierunki kursów kwalifikacyjnych w Plus Edukacja znajdziesz na https://www.plusedukacja.pl/

Rozwijającą się branżą jest także odnowa biologiczna, w której zainteresowaniem cieszy się zawód biomasażysty. Pracowników o tej specjalizacji poszukują gabinety SPA, wellness czy renomowane salony urody. Zdrowe odżywianie się trafia aktualnie do świadomości wielu konsumentów i staje się dominującym trendem w branży żywieniowej i ekologicznej. Dużym polem do działania jest zatem praca dietetyków w doborze składników pokarmowych dla osób zdrowych oraz mających pewne zaburzenia zdrowotne. Absolwenci wspomnianych kierunków szkoleń zawodowych mogą także pomyśleć nad otworzeniem własnej działalności gospodarczej zgodnie z ukończoną profesją. Będzie to niewątpliwie szansą na zwiększenie własnych dochodów w porównaniu do pracy na etacie. Udział w takich kursach pomoże wszystkim zainteresowanym zrealizować swoje marzenia zawodowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe we Wrocławiu - którą szkolę wybrać?

Mieszkańcy Wrocławia mogą zainteresować się kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi oferowanymi przez jedną ze znanych na rynku placówek edukacyjnych, która jest Plus Edukacja. Aktualnie prowadzone są zapisy na takie kierunki jak: księgowy, dekorator wnętrz, dietetyk, księgowy, laborant weterynaryjny, barman, biomasażysta i wiele innych. Do wyboru jest kilkadziesiąt kierunków kształcenia. Wybór jest zatem ogromny, a niektóre z kierunków mogą zainspirować kandydatów do podjęcia się kształcenia w danym zawodzie.

Co więcej, Plus Edukacja posiada uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się u nich w soboty oraz niedziele co dwa tygodnie. Decydując się na jej wybór, uczestnicy szkoleń mają zagwarantowaną opiekę wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także profesjonalne i dobrze wyposażone pracownie do zajęć praktycznych. Szkoła organizuje praktyki u pracodawców, z którymi posiada podpisane umowy o zorganizowanie zajęć praktycznych. Warto zatem postawić na doświadczenie rynkowe, jakość nauczania oraz organizację procesu kształcenia i sprawdzić ich ofertę kursów zawodowych we Wrocławiu. Wspomniana placówka prowadzi także szkołę policealną i liceum dla dorosłych. Może stanowić to podwyższenie poziomu edukacji dla wszystkich osób zainteresowanych.