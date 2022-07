Kurczą się zapasy krwi we Wrocławiu. Szpitale apelują do dawców: bez nich nie odbędzie się żadna operacja!

– Wakacje to czas beztroskiej zabawy, letniego wypoczynku. W okresie urlopowym wielu naszych stałych krwiodawców wyjeżdża, stąd też zmagamy się z problemem malejących zapasów krwi. Należy jednak pamiętać o tym, że na krew czekają pacjenci szpitali. Przetoczenia dają im szansę na powrót do zdrowia – mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.