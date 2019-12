(© materiały prasowe)

Rada Osiedla Gajowice, wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej, organizuje punkt wymiany choinek!

Akcja odbędzie się w sobotę 11 stycznia 2020 r., ale choinki możecie przynosić w wyznaczone miejsce już w piątek, 10 stycznia.



Jeśli nie wiecie, czy Wasza choinka jest w odpowiedniej kondycji do zasadzenia lub kupiliście choinkę ciętą, z którą nie macie co zrobić, to również możecie ją do przynieść punktu - trafi wówczas do kontenera spółki Ekosystem.



A tymczasem pamiętajcie, by drzewka krótko trzymać w ciepłym pomieszczeniu i z dala od źródeł ciepła (takich jak kaloryfer), jeśli chcecie, by choinka zyskała po świętach drugie życie. Pamiętajcie też o jej podlewaniu, by nie przesuszyć korzeni.



Do punktu zapraszamy również mieszkańców i mieszkanki z sąsiednich osiedli.



Ponadto powstaną we Wrocławiu jeszcze 3 takie punkty:



- na osiedlu Polanowice-Ligota-Poświętne



- na osiedlu Stare Miasto



- na osiedlu Szczepin

