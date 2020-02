Kupiłeś to mięso w popularnym dyskoncie? Uważaj, stwierdzono salmonellę!

Kupiłeś to mięso mielone w popularnym dyskoncie? Uważaj, stwierdzono salmonellę!

Jak informuje sieć sklepów Aldi - Prosimy o niezwłoczny zwrot do naszych sklepów artykułu MIĘSNE SPECJAŁY Mięso z kurczaka na pulpety 400 g, z kodem kreskowym 5904170025878, z datą przydatności do spożycia 26.02.2020 i numerem partii 0711702, którego producentem jest Roldrob S.A. Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu. W produkcie tym stwierdzono Salmonellę, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów.

W ramach ochrony prewencyjnej konsumentów, sieć sklepów Aldi zdecydowała się na wycofanie ze sprzedaży ww. artykułu. Jednocześnie zapewnia, że zaistniała sytuacja nie dotyczy innych artykułów marki MIĘSNE SPECJAŁY oraz pozostałych produktów producenta Roldrob S.A