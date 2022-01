Numer oferty: 25902 Powierzchnia: 51,70 m2 Cena wywoławcza: 256 000 zł Opis oferty: Budynek przy ul. Stabłowickiej 148, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, położony jest w południowej części obrębu Pracze Odrzańskie. Jest to budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem częściowo użytkowym, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach 30. XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany murowane z cegły. Stropy drewniane. Elewacja otynkowana. Elementy schodów, płyty podestowe i biegowe drewniane, balustrady drewniane. Klatka schodowa części wspólnej malowana farbą emulsyjną oraz olejną (lamperie). Dach naczółkowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Stolarka okienna części wspólnych drewniana oryginalna, drzwi wejściowe drewniane oryginalne. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Budynek ze słabo prowadzoną polityką remontową, wymagający remontu ze względu na wiek. Widoczne ślady odspojenia tynku elewacyjnego, złuszczenie powłok malarskich na klatce schodowej. Na tle podobnych budynków wybudowanych w podobnym okresie czasowym stan techniczny określono jako przeciętny. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,7 m2 składają się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicą oraz komórki w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 17,85m². Lokal położony jest na wysokim parterze (pierwszej kondygnacji) dwukondygnacyjnego budynku wielorodzinnego kameralnego (6 lokali). Mieszkanie dwustronne (eskpozycja wschód-zachód), w układzie częściowo rozkładowym – wejścia do poszczególnych pomieszczeń z przedpokoju, wejście do pokoju 2 przez kuchnię lub pokój 1. Na podłogach deski drewniane lakierowane (wszystkie pomieszczenia), częściowo przykryte wykładziną PCV (przedpokój, kuchnia), płytki ceramiczne (łazienka). Na ścianach tynk tradycyjny, glazura starego typu (łazienka). Brak zabudowy kuchennej. W łazience biały montaż starego typu (muszla ustępowa). Drzwi wejściowe oraz wewnętrzne drewniane pełne. Okna drewniane oryginalne skrzynkowe, parapety drewniane. Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, co – ogrzewanie indywidualne w lokalu, piec kaflowy w pokoju 2 (w pokoju 1 zdemontowany), cwu – brak, teletechniczne. Lokal mieszkalny o niskim standardzie wykończenia i wyposażenia (do remontu). Lokal wymagający nakładów remontowych obejmujących m.in. wymianę instalacji oraz wykonania instalacji grzewczej, wymianę stolarki okiennej (okna stare nieszczelne) i drzwiowej, wymianę wykończenia ścian i podłóg (drewniane podłogi zniszczone, pęknięte płytki w łazience), wykonanie zabudowy kuchennej, wymianę białego montażu. Szczegóły ogłoszenia znajdziesz na stronie pkp.pl. Zobacz więcej ciekawych ofert na kolejnych slajdach >>> ZOBACZ TAKŻE: Miasto wyprzedaje mieszkania. Perełki do kupienia w centrum Wrocławia Domy i działki do kupienia od Poczty Polskiej

