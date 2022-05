Kumór ma humor, ale też prosty sposób na sprzątanie lasu. Ruszyła akcja #zabierzmnie. Banalna w realizacji i bardzo potrzebna

Zabranie jednego śmiecia z lasu to teoretycznie, ale i w praktyce żaden problem. Jeśli robisz to systematycznie, jak Michał Kumór, to nie tylko uczysz innych, żeby nie zostawiali po sobie różnych "niespodzianek", ale też dbasz o lokalną przyrodę w mikroskali. To, jak pokazują działania Michała, może przynieść tyle samo pożytku niż grupowe akcje organizowane raz na jakiś czas.

- Najpierw w mojej głowie powstał pomysł akcji o tytule "Zabierz śmiecia z lasu". Chodziło mi o to, że jak już wychodzę do lasu, to mogę wziąć ze sobą to, co zostawili po sobie inni. Nie muszę brać reklamówki czy worka na śmieci. Nie muszę być "bohaterami" ani biegać z grupą ludzi i poświęcać na to całego popołudnia. Mogę być zwykłym Michałem Kumórem, który idzie do lasu i zabiera ze sobą jednego śmiecia. - tłumaczy organizator akcji.